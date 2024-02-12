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فقدان 17 مهاجراً تونسياً في البحر منذ أسبوع

2/12/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن خفر السواحل التونسيون أمس الاثنين فقدان 17 مهاجراً انطلقوا منذ أسبوع في عملية هجرة غير قانونية من سواحل محافظة بنزرت التونسية (شمال).وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي ((تتواصل عمليات البحث عن 17 مهاجرا مفقودا انطلقوا الاثنين الماضي من سواحل بنزرت)). وأشار المتحدث، إلى أن المهاجرين، أن عمليات تمشيط من قِبل الحرس الوطني تجري عبر البحر والجو لتعقُّب أثر القارب المفقود.

والمفقودون من التونسيين و((من بينهم قاصر وأب وامرأة))، وفقا للجبابلي.

وتظاهر السبت الماضي عدد من أهالي المفقودين وسط مدينة بنزرت لمطالبة السلطات بالبحث عن أبنائهم، على ما نقلت وسائل اعلام محلية.

وشهدت تونس وليبيا في 2023، أعداداً قياسية من العابرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية. وتسببت موجات الهجرة في حوادث غرق مأساوية متكررة. وبلغ عدد الضحايا والمفقودين في البحر المتوسط 3041، وفق إحصاءات برنامج ((مهاجرون مفقودون))، التابع لـ((المنظمة الدولية للهجرة))، بينما وصل العدد إلى 124 منذ مطلع العام الحالي.

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