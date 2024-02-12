بيونغيانغ تختبر نظاماً جديداً لإطلاق الصواريخ

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت كوريا الشمالية، أمس، أنها طوّرت نظاماً جديداً لقاذفة صواريخ متعددة، من شأنها أن تؤدي إلى ((تغيير نوعي)) في إمكاناتها الدفاعية.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، أن أكاديمية بيونغيانغ لعلوم الدفاع، نفّذت ((اختبار تحكّم بإطلاق صواريخ باليستية لراجمة صواريخ بقذائف من عيار 240 مليمتراً))، من أجل تطوير ((نظام صواريخ باليستية وقذائف يمكن التحكّم به)).
وأعلنت كوريا الشمالية هذا العام، أن جارتها الجنوبية هي ((عدوّها الأول))، فأغلقت وكالات مكرّسة لإعادة توحيد البلدين، وهددت بإعلان حرب إذا تعدت كوريا الجنوبية على أراضيها ((حتى بمقدار 0,001 ملم)).
وكرر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الجمعة، أن بيونغ يانغ لن تتردد في ((وضع حد)) لكوريا الجنوبية، إذا تعرّضت إلى هجوم. في الأثناء، تعهّد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الرد بقوة على أي هجوم من بيونغيانع، داعياً جيشه إلى ((التحرّك أولاً والإبلاغ لاحقاً))، حال استفزازه.
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