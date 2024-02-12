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بيونغيانغ تختبر نظاماً جديداً لإطلاق الصواريخ

2/12/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت كوريا الشمالية، أمس، أنها طوّرت نظاماً جديداً لقاذفة صواريخ متعددة، من شأنها أن تؤدي إلى ((تغيير نوعي)) في إمكاناتها الدفاعية.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، أن أكاديمية بيونغيانغ لعلوم الدفاع، نفّذت ((اختبار تحكّم بإطلاق صواريخ باليستية لراجمة صواريخ بقذائف من عيار 240 مليمتراً))، من أجل تطوير ((نظام صواريخ باليستية وقذائف يمكن التحكّم به)).

وأعلنت كوريا الشمالية هذا العام، أن جارتها الجنوبية هي ((عدوّها الأول))، فأغلقت وكالات مكرّسة لإعادة توحيد البلدين، وهددت بإعلان حرب إذا تعدت كوريا الجنوبية على أراضيها ((حتى بمقدار 0,001 ملم)).

وكرر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الجمعة، أن بيونغ يانغ لن تتردد في ((وضع حد)) لكوريا الجنوبية، إذا تعرّضت إلى هجوم. في الأثناء، تعهّد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الرد بقوة على أي هجوم من بيونغيانع، داعياً جيشه إلى ((التحرّك أولاً والإبلاغ لاحقاً))، حال استفزازه.

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