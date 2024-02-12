طرفا حرب السودان مصران على القتال

تعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بأن الجيش سيقاتل حتى ((تحقيق النصر))، فيما توقع قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ((حميدتي)) انتهاء الحرب، التي يعيشها الشعب السوداني، منذ منتصف أبريل 2023 لصالح قواته ((قريباً)).

وقال البرهان في تصريحات، أدلى بها خلال تفقده فرقة مشاة بالولاية الشمالية، إن القوات المسلحة ((تتقدم في كل المحاور، وتعمل جاهدة من أجل النصر، ودحر هذا العدو في القريب))، في إشارة إلى القتال الدائر بين الجيش، وقوات الدعم السريع.

وأضاف: إن الجيش ((لم ينهزم ولن ينهزم))، معتبراً أن ((معركة الدولة ضد الدعم السريع معركة كرامة)).

وفي وقت لاحق، نشر قائد قوات الدعم السريع ((حميدتي)) تسجيلاً صوتياً عبر منصة ((إكس))، قال فيه الحرب ((ستنتهي سريعاً في الأيام المقبلة)). وأضاف ((يمكن أن نسيطر على كل المناطق في السودان، لكننا اخترنا السلام)).

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