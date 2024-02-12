أوكرانيا تتهم موسكو باستهدافها بـ«أس 300»

قالت القوات الجوية الأوكرانية أمس إن موسكو أطلقت صواريخ من أنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى من طراز ((أس 300)) على أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو أنها صدت 3 هجمات على محور كوبيانسك، حيث خسرت كييف نحو 60 عسكرياً.

وقال حاكم منطقة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا أوليه سينيهوبوف، إن روسيا هاجمت المنطقة بصواريخ أطلقت من منظومة ((أس 300)) في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا. وذكر أنه وفقاً للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات ولكن واجهات بعض المباني غير السكنية لحقت بها أضرار.

وأضاف إن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد دمرت 14 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في أثناء الليل، إضافة إلى صاروخ كروز من طراز ((كيه أتش 59))، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 100 مواجهة قتالية بين قوات الدفاع الأوكرانية والقوات الروسية في قطاعات مختلفة من الجبهة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أنها صدت 3 هجمات على محور كوبيانسك، حيث خسرت كييف نحو 60 عسكرياً.

وفي محور دونيتسك، كشفت الوزارة أن الجيش سيطر على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صد 13 هجوماً، وشملت خسائر كييف نحو 240 جندياً.

وقالت إدارة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن القوات الروسية تستخدم خدمة ((ستارلينك)) للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، التي تقدمها شركة ((سبيس إكس)) التابعة لإيلون ماسك، في مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا.

ونقلت المديرية الرئيسة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية عن المتحدث أندريه يوسوف قوله ((سجلت حالات)) لاستخدام القوات الروسية هذه الأجهزة، و((بدا كأنها تستخدمها بصورة منتظمة)).وقالت المديرية إنها راقبت محادثة بين جنديين عن إنشاء محطات ((ستارلينك)) ونشرت المقطع الصوتي في تطبيق ((تيليغرام)) دليلاً. ونفت موسكو وستارلينك هذه الاتهامات.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين الإثنين ((لا يمكن توريدها رسميا إلى هنا ولا يتم توريدها بشكل رسمي إلى هنا)). وأضاف ((بناء على ذلك، لا يمكن استخدام (النظام) هنا رسميا بأي شكل من الأشكال)).وأرسلت ((سبيس إكس)) محطات ((ستارلينك)) بسرعة لمساعدة أوكرانيا بعد الهجوم الروسي في فبراير 2022. وتقول الشركة إنها لا تتعامل مع الحكومة الروسية أو الجيش الروسي.

وقالت ((ستارلينك)) إن محطاتها غير نشطة في روسيا، وإن شركة ((سبيس إكس)) لم تبع الخدمة أو تسوق لها مطلقاً في روسيا كما لم تشحن معدات إلى مواقع في روسيا. وكتبت في منصة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي: ((إذا حصلت (سبيس إكس) على معلومات بأن محطة ستارلينك تستخدمها جهة خاضعة لعقوبات أو غير مصرح لها، فإننا نحقق في الادعاء ونتخذ إجراءات لإلغاء تنشيط المحطة إذا تأكد الأمر)).

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