بوريل: إسرائيل تريد التخلص من «الأونروا»

يعاني سكان قطاع غزة مستويات ((غير مسبوقة)) من ((ظروف تحاكي المجاعة)) مع استمرار الحرب، حسب الأمم المتحدة، في حين حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن إسرائيل تريد التخلص من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)).

ويواجه حوالي 550 ألف شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، فيما تؤثر الأزمة على جميع سكان القطاع، وفق ما أوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ((فاو)).

بيان

ونقل بيان للفاو عن نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بيث بيكدول ((هناك مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع، وظروف تحاكي المجاعة في غزة)).

وأضافت ((نرى يومياً عدداً متزايداً من الأشخاص يقتربون من ظروف تحاكي المجاعة)). وأشارت إلى أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة مصنفون بين أعلى ثلاث فئات للجوع، من المستوى الثالث، الذي يعد حالة طوارئ، إلى المستوى الخامس الذي يعد كارثة.

الملاذ الأخير

وأصبحت رفح الواقعة على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر ملاذاً أخيراً للمدنيين الفارين من الحرب، وينام كثر في خيم وملاجئ محلية الصنع وسط مخاوف متزايدة من نقص الغذاء والمياه وغياب خدمات الصرف الصحي. وأوضحت بيكدول أنه قبل الحرب كان لدى سكان غزة ((قطاع إنتاج فواكه وخضراوات ذاتي الاكتفاء ومليء بالبيوت البلاستيكية، كما كان لديهم قطاع قوي لتربية الماشية)). وتابعت ((أدركنا من خلال تقييم للأضرار أن معظم هذه الماشية، وكذلك البنى التحتية اللازمة لهذا الإنتاج الزراعي دمرت)).

دفاعاً عن ((الأونروا))

إلى ذلك دافع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا))، معتبراً أن إسرائيل تريد التخلص من الوكالة.

ودافع بوريل بقوة عن الوكالة بعد الاتهامات الإسرائيلية للموظفين فيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، ثم الحديث عن اكتشاف نفق تحت أحد مقراتها. وقال إنه يجب التحقق من هذه المزاعم، مضيفاً ((لا يخفي على أحد أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الأونروا))، حتى لا تتعامل مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

وقال إن قطع التمويل يعني كارثة إنسانية أكبر في غزة، ويجب تفادي ذلك. وأضاف: ((إن المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في مسألة تقديم الأسلحة لإسرائيل)).

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