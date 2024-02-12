دعوة أممية من بيروت لـ «التهدئة» في المنطقة

دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أمس، كل الأطراف في المنطقة إلى ((التهدئة))، في ظل تصعيد لافت في منسوب المواجهة على الجبهة الشمالية لإسرائيل.

ووفق ((الوكالة الوطنية للإعلام))، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، فرونتسكا حيث تم عرض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأعربت السفيرة فرونتسكا عن تقديرها ((لجهود الحكومة اللبنانية في شأن الحل الدبلوماسي لموضوع الجنوب اللبناني)).

وأصيب مسؤول في حزب الله بجروح بالغة أمس، جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة بنت جبيل بجنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت سابق أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من مستشفى بنت جبيل الحكومي وأدت إلى وقوع إصابات.

وتعرّضت بلدات عدة في جنوب لبنان أمس، لغارات إسرائيلية. وقال أفيخاي أدرعي، متحدثاً باسم الجيش الإسرائيلي في تعليق على منصة إكس، ((استهدفت إحدى الطائرات سيارة في منطقة مارون الراس استقلها عناصر من حزب الله)). وأشار إلى ((تدمير عدة بنى تحتية)) تابعة للحزب في العديسة والخيام، إضافة إلى ((مهاجمة مبنيين عسكريين وموقع عسكري)) في بلدات طير حرفا الجبين ومارون الراس.

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