إطلاق عملية أوروبية لضمان سلامة الشحن في البحر الأحمر

قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، إطلاق عملية ((أسبيدس)) لضمان سلامة الشحن في البحر الأحمر، وسط استهداف جماعة الحوثي اليمنية سُفناً في المنطقة. وجاء في بيان الذي نشره الاتحاد في الجريدة الرسمية: ((الاتحاد الأوروبي ينشئ عملية أمنية بحرية عسكرية للحفاظ على حرية الملاحة في سياق أزمة البحر الأحمر))، وفقاً لوكالة ((سبوتنيك)) الروسية.

وبحسب البيان، ((سيتم تنفيذ العملية في منطقة باب المندب ومضيق هرمز وخليج عدن والمياه الدولية للبحرين الأحمر والعربي، وخليج عمان والخليج العربي)). وأضاف: ((الغرض من عملية ((أسبيدس)) هو ضمان الوجود البحري للاتحاد الأوروبي في منطقة العمليات لضمان حرية الملاحة مع هياكل الأمن البحري الأخرى العاملة هناك)).

وسيتم تحديد المهام المحددة لبعثة الاتحاد الأوروبي وفقاً لقدراتها، وستتألف من مرافقة السفن في منطقة العمليات، ونقل البيانات عن الوضع مع حركة المرور البحرية، وحماية السفن من الهجمات المختلفة مع الامتثال للقانون الدولي. وبحسب البيان، سيكون مقر البعثة في لاريسا باليونان، وتستمر العملية لمدة عام.

أحدث هجوم

وفي أحدث هجوم من نوعه، قالت جماعة الحوثي أمس، إنها استهدفت سفينة في البحر الأحمر.

وذكرت أن السفينة المستهدفة (ستار أيرس) أمريكية، لكن شركات لتتبع حركة الشحن البحري يقولون إنها مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال.

وكانت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرتا في وقت سابق أمس، أن ناقلة بضائع سائبة مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال استُهدفت بصواريخ في حادثين أثناء إبحارها في مضيق باب المندب. وأضافت أن الناقلة أصيبت ولحقت بها بعض الأضرار على جانبها الأيمن.

وقالت أمبري في البداية، إن الناقلة رصدت مقذوفاً بالقرب منها على بعد 23 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي و40 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من مدينة المخا الساحلية اليمنية على البحر الأحمر.

وأوضحت الشركة أن هناك مؤشرات على أن السفينة كانت متجهة إلى إيران. وقالت إن المجموعة المالكة للناقلة كانت مدرجة على المؤشر ناسداك الأمريكي، وهو ما اعتُبر السبب المحتمل للهجوم.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الطاقم لم يصب بأذى، وأن السفينة تبحر باتجاه ميناء التوقف التالي.

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