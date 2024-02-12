مكالمة متوترة.. ما الذي جرى بين بايدن ونتانياهو؟

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في الاتصال الهاتفي أول من أمس، بأن على إسرائيل ألا تشن عملية عسكرية في رفح، دون خطة يعوّل عليها، لضمان سلامة نحو مليون شخص يلوذون بها.

واستغرق الاتصال 45 دقيقة، وجاء بعد أيام من تصريح بايدن بأن الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة ((مبالغ فيه))، والذي عبّر فيه أيضاً عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد القتلى من المدنيين في القطاع الفلسطيني.

وقالت قناة ((إن بي سي)) الأمريكية، أمس، إن بايدن مستاء من نتانياهو بسبب عرقلته وقف إطلاق النار في غزة للبقاء في السلطة، قائلاً إن ((التعامل معه أصبح مستحيلاً)). ونقلت القناة عن 3 مصادر مطلعة، دون الكشف عن أسمائها، أن بايدن صعّد خطابه ضد نتانياهو في محادثات خاصة مع ممولين داعمين لحملته الانتخابية.

العائق الرئيس

وبحسب المصادر التي نقلت عنها القناة، فإن بايدن يرى نتانياهو ((العائق الرئيس)) أمام محاولات إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار. وبينما يحاول بايدن إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار، فإن نتانياهو ((يعطيه الجحيم))، وفقاً لنفس المصادر التي نقلت عن بايدن قوله إنه يشعر أن ما جرى حتى الآن في حرب غزة ((يكفي، وإسرائيل يجب أن تتوقف)).

وتأتي تصريحات بايدن بشأن خطورة شن عملية عسكرية في رفح، في وقت تحذر وكالات إغاثة من أن مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى، وسط مخاوف من أنه قد يعرقل جهود إطلاق سراح المحتجزين. وتقع مدينة رفح في الجزء الجنوبي من غزة، على الحدود مع مصر.

وقال نتانياهو أمس، إن إسرائيل لن تهدر أي فرصة لاستعادة المزيد من الأسرى في غزة، ووصف الضغط العسكري المستمر حتى تحقيق ((النصر الكامل))، بأنه ضروري لاستعادة الأسرى.

وصدر بيان نتانياهو، بعد أن قالت إسرائيل إن قوات خاصة إسرائيلية استعادت أسيرين في عملية إنقاذ برفح. ولم تصدر بعد أي رواية بشأن العملية، باستثناء الرواية الإسرائيلية.

إعادة النظر

وحذر حلفاء لإسرائيل من أن ((كارثة إنسانية لا توصف))، ستتكشف إذا كان هناك غزو بري لرفح. وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه قلق للغاية من هذا الاحتمال، في حين قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ((هجوماً إسرائيلياً على رفح، سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا توصف)).

وشهدت رفح، فجر أمس، ليلة دامية، حيث لقي عشرات الفلسطينيين حتفهم أو جرحوا، إثر غارات إسرائيلية عنيفة، واشتباكات شمال غربي المدينة المكتظة بقرابة مليون ونصف المليون نازح من الشمال والوسط، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 70 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على رفح. وقالت ((وصلت جثث القتلى أشلاء ممزقة، فيما وصل عدد كبير من الجرحى، الذي تجاوز عددهم الـ 160 مصاباً، يعانون من بتر في الأطراف، وحروق في مختلف أنحاء أجسادهم)).

وقال صهيب الهمص مدير مستشفى الكويتي في رفح ((إن الجيش الإسرائيلي تعمد استخدام أسلحة محرمة دولياً))، في هجومه على رفح. وأضاف ((الطاقم الطبي داخل مستشفى الكويتي، لا يستطيع التعامل، وعلاج مثل هذا العدد الكبير من الضحايا في رفح، في ظل نقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية)).

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