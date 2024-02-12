نهيان بن مبارك: فرصة لتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن القمة العالمية للحكومات تتصف بتميز حجم المشاركات ونوعيتها من قادة ومسؤولين من حول العالم، والقضايا التي تبحثها لخدمة الإنسانية.
وأضاف معاليه، في تصريح على هامش فعاليات القمة، أن قضايا القمة للعام الجاري تركز على الذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة، ما يحمي المجتمعات من التقنيات القادمة، وهي كثيرة ومتطورة وتخدم مجالات كثيرة. وقال إن نسخة 2024 من القمة تتسم بحضور متميز وكبير، وتضم العديد من البرامج والنقاشات التي تحقق الاستفادة للإمارات والعالم وتشكل نوعاً من بناء الجسور.
وأكد معاليه أن القمة العالمية للحكومات تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
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