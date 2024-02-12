محمد الشرقي: القمة العالمية للحكومات سلطت الضوء على التحديات التي تشغل العالم

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في مدينة جميرا بدبي تحت شعار ((استشراف حكومات المستقبل)).

والتقى سموه خلال القمة معالي الشيخ سالم القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، ومحمد الشرهان مدير القمة العالمية للحكومات، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية وعبدالله علي عبدالله خصيف الحمودي، سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش.

دور محوري

وأكد سموه الأهمية التي تشكلها القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على أهم المواضيع والتحديات، التي تشغل العالم اليوم، ودورها المحوري في جمع القادة، وصناع القرار والخبراء من أنحاء العالم، للمشاركة في إثراء محاور القمة وتحقيق أهدافها، نحو مستقبل أفضل لأساليب عمل الحكومات وصاح البشرية.

كما التقى سموه داستي جينكنز، المديرة التنفيذية للشؤون العامة في سبوتيفاي، والدكتور توماس كاهيل، مدير عام شركة new path، وديف تراخيا مؤسس شركة AI tech، وجون أورينجر، مدير عام شركة Shutter Stock، ودرو أورينتنغ، مؤسس شركة 8VC.

وتبادل سموه الحديث مع ضيوف الحدث العالمي، حول مختلف المواضيع وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهاً بأهمية مشاركة التجارب، والانفتاح على مختلف الممارسات، التي تخدم الإنسان، وتعزز جودة حياته في جميع المجالات.

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