سيف بن زايد يلتقي وزير الدفاع السلوفاكي والقائد العام لشرطة نيويورك

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، روبرت كاليناك، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا، والوفد المرافق، وذلك في دبي على هامش القمة العالمية للحكومات.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، ووسائل تطويرها لا سيما في مجالات العمل الأمني والشرطي، وجرى الحديث حول القمة العالمية للحكومات، التي تعد منصة عالمية تجمع القادة والخبراء وصانعي القرار حول العالم، من أجل تبادل المعرفة والخبرات، وسبل تطوير العمل والخدمات الحكومية، وجهود التنمية المستدامة.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة، وبيتر كراجيروفيتش، أمين عام مكتب الخدمات، وبيتر بيسترو، مدير عام إدارة السياسات الدفاعية، ومارتن كاتلوس، مدير عام إدارة التحديث، بوزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق.

لقاء

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في دبي المفوض إدوارد كابان، القائد العام لشرطة نيويورك، والوفد المرافق، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي.

وبحث سموه خلال اللقاء مع الضيف العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها لا سيما في المجالات الأمنية والشرطية، وتم التطرق إلى دور القمة العالمية للحكومات، وأهميتها في دعم جهود تحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية، وتطوير العمل الحكومي بصورة مؤسسية.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية وجويل إيسدورفر، كبير مستشاري عمدة مدينة نيويورك، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وأعضاء الوفد الأمريكي المرافق من ضباط شرطة نيويورك.

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