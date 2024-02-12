حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة فيصل المحرزي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له - بإذن الله - فيصل عبد الله خلفان الشريقي المحرزي.

وأعرب سموه، خلال تأديته واجب العزاء في منطقة الظيت الجنوبي برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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