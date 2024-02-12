حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة فيصل المحرزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له - بإذن الله - فيصل عبد الله خلفان الشريقي المحرزي.
وأعرب سموه، خلال تأديته واجب العزاء في منطقة الظيت الجنوبي برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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