«جنود الميدان».. جهود جبارة لضمان انسيابية حركة السير

استمرت أمس حالة عدم الاستقرار الجوي، وتشكّل السحب الركامية على معظم مناطق الدولة، مصحوبة بهطول أمطار رعدية شديدة الغزارة على مناطق متفرقة، وكانت مصحوبة بالبرد والبرق على مناطق أخرى.

وسُجلت يوم أمس حتى الساعة الـ 8.30 صباحاً، أعلى كميات أمطار في جامعة الإمارات، بمقدار 136.5 ملم، كما سقطت أمطار غزيرة على مطار آل مكتوم، بلغت 52.6 ملم، وسيح السلم 56.8 ملم، وراس غناضة وجزيرة الريم 44 ملم. وسقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على وادي سهم بالفجيرة، وشوكة برأس الخيمة، وكانت شديدة الغزارة، ومصحوبة بالبرق والرعد والبرد على المرفأ وطريف في الظفرة، وكذلك في مناطق الرويس وغياثي وقرن العيش، ومدينة محمد بن زايد ومصفح وجزيرة أبوظبي وجزيرة دلما، وكانت متوسطة على مدينة زايد، ومتوسطة إلى خفيفة على عجمان وأم القيوين والشارقة والعجبان.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية خلال النهار. ومنذ الساعات الأولى لتعمق المنخفض الجوي وبدء هطول أمطار الخير على مختلف مناطق الدولة، كان ((جنود الميدان))، كما العادة، في أتم الجهوزية للتعامل مع الحالة الجوية، حيث انتشرت دوريات الشرطة في الشوارع والطرقات، لتنظيم حركة السير بسلاسة، وكانت فرق الطرق والبلدية تعمل بشكل متواصل للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار. ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس شركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها خلال فترة الأحوال الجوية المتقلبة.‏وأكدت الوزارة أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع.



دبي



وتعاملت فرق بلدية دبي المختصة، بالشراكة مع الجهات المعنية، مع الحالة الجوية السائدة في الإمارة، وتلقت أمس 907 بلاغات، وخصصت البلدية أمس 124 كادراً إشرافياً وقيادياً، وبلغ عدد الموظفين والمهندسين والمراقبين للاستجابة للحالة المطرية 911 موظفاً، و324 عاملاً وسائقاً، وخصصت البلدية 108 صهاريج و127 مضخة مياه، و17 شاحنة ثقيلة، و22 شاحنة خفيفة. كما بلغ عدد المنقذين 160 منقذاً، وتم تخصيص 23 آلية وحفارات وروافع شوكية و10 درجات شاطئية.



و‏عملت فرق الطوارئ في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على معالجة تأثير الأمطار، وبذلت كافة الجهود لضمان الحركة المرورية السلسة على الطرق. وانتشرت دوريات الشرطة في مختلف الطرقات، لتنظيم حركة السير بسلاسة وانسيابية. وأعلن العميد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، أتمتة خدمة ((شهادة لمن يهمه الأمر)) في الموقع الرسمي لشرطة دبي، والخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية، وخاصة مع الظروف التي تشهدها الدولة، نتيجة لتقلبات الأحوال الجوية، وهطول الأمطار الغزيرة.



العين



وابتهج أهالي مدينة العين بتساقط كميات كثيفة من البَرد، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث اكتست العين باللون الأبيض، وسط فرحة العائلات. وأوضحت مرم الشحي، متنبئ جوي في المركز الوطني للأرصاد، أن تأثير المنخفض الجوي بلغ ذروته على المدينة فجر أمس، حيث هطلت أمطار غزيرة على شتى المناطق. إضافة إلى سقوط حبات بَرد كبيرة وكثيفة.



عجمان



وواصلت فرق العمل الميدانية والكفاءات العاملة وفريق الطوارئ في دائرة البلدية والتخطيط عجمان، عملها الدؤوب لتأمين وصول السكان والزوار لوجهاتهم المنشودة، والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية،حيث تم تشكيل 15 فرقة عمل لمتابعة البلاغات، والتواصل المباشر مع الجمهور، ومراقبة ومتابعة تصريف مياه الأمطار بجميع أنحاء الإمارة، إضافة إلى إغلاق الحدائق.





الفجيرة



وشهدت مناطق الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية أمطاراً متفاوتة الغزارة، مصحوبة برياح نشطة، أدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وأسفر استمرار هطول الأمطار عن جريان الأودية في المنحدرات الجبلية، واستخدمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة وشرطة المنطقة الشرقية، خاصية التنبيهات عبر الهواتف، لتوخي الحيطة والحذر أثناء تقلبات الطقس السائدة.



رأس الخيمة



وشهدت إمارة رأس الخيمة، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على منطقة شوكة بالمناطق الجنوبية للإمارة، وسارعت فرق الطوارئ بدائرة الخدمات العامة، إلى سحب تجمعات المياه من الطرق الرئيسة، والتجمعات السكنية، والتعامل معها بشكل منتظم، وفق الخطط التشغيلية، حيث تم تشغيل أكثر من 100 آلية، تنوعت بين صهاريج ومضخات. وتزينت قمة جبل جيس بالغيوم، التي رسمت مناظر خلابة، استمتع بها العديد من العائلات التي حرصت على الاستمتاع بتلك اللحظات الطبيعية، وسط انتشار الدوريات المرورية لشرطة رأس الخيمة، لتأمين سلامة مرتادي القمة الجبلية، والتي سجلت 7 درجات مئوية عند الساعة الـ 10 من صباح أمس، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.

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