ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب، العقيد الركن محمد مبارك المنصوري، الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة.

وأعرب سموه ــ في أثناء زيارته مجلس العزاء في إمارة أبوظبي ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتبادل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد، مؤكداً أن أبناء الإمارات سيظلون مثالاً للتضحية والعطاء.

وقال إن الإمارات لا تنسى تضحيات أبنائها وبطولاتهم التي ستظل محفورة بأحرف من نور في وجدان الأمة وضميرها، لتتوارثها الأجيال، جيلاً بعد جيل.

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب، الوكيل الأول محمد الشامسي، الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة. وأعرب سموه ــ في أثناء زيارته مجلس العزاء في مدينة العين ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، ودعا الله عز وجل أن يغفر له، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتبادل سموه، الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد، وأشاد ببطولات وتضحيات أبناء الإمارات في كل ميادين الشرف والعزة والبطولة.

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب، الوكيل أول خليفة البلوشي، الذي ارتقى إلى ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة.

وأعرب سموه ــ خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة عجمان ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، ودعا الله عز وجل أن يغفر لشهيد الوطن ولزملائه.

وأكد سموه لذوي الشهيد خليفة البلوشي.. أن جنود الإمارات وأبطالها سطروا أروع الملاحم، وجسدوا أسمى النماذج بالتضحية والبطولة والشرف والدفاع عن الحق.

إلى ذلك، قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب، العريف سليمان الشحي، الذي ارتقى إلى ربه شهيداً في جمهورية الصومال الشقيقة. وأعرب سموه ــ خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة رأس الخيمة ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، ودعا الله عز وجل أن يغفر لشهيد الوطن وشهداء الوطن الأبرار. وأكد سموه لذوي الشهيد سليمان الشحي، أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار وبطولاتهم، ستكون أوسمة فخر وعز على جبين الوطن.

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