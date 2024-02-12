رئيس الدولة: تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمس واجب العزاء في شهيد الوطن، العقيد الركن محمد مبارك المنصوري من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية والذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال في أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها، وذلك في زيارة سموه مجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الشهيد داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حساب أخبار سموه في موقع «إكس»: «رحم الله شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم في دعم الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق. تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة».

وأشاد سموه بمسيرة عطاء الشهيد محمد المنصوري في خدمة وطنه وشعبه والحفاظ على أمنه واستقراره.

زيارة

ورافق سموه في زيارته مجلس العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

كما قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واجب العزاء في الشهيد العقيد الركن محمد مبارك المنصوري من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية والذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من جنود الإمارات لعمل إرهابي في جمهورية الصومال في أثناء أداء مهامهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وقال سموه، في تدوينة عبر موقع «إكس»: «تضحيات شهداء الإمارات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وشعبه. نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا الذين استشهدوا في أدائهم مهامهم في دعم الاستقرار والسلام في الصومال وخالص التعازي والمواساة لذويهم».

تفانٍ

وأعرب سموه ــ في زيارته مجلس العزاء في أبوظبي ــ عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان، ومشيداً سموه بما قدمه الشهيد في مسيرته الوطنية في خدمة وطنه وتفانيه وإخلاصه في الحفاظ على أمنه ومكتسباته.





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