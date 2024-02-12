مدينة مصدر و«أليسكا» تتعاونان لإطلاق مشروع مزرعة عمودية ذكية

أعلنت مدينة مصدر عن تعاونها مع ((أليسكا تكنولوجيز))، وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية تعمل على تطوير حلول زراعية شاملة ومحلية، لإطلاق أول مزرعة عمودية داخلية في مدينة مصدر. ويساهم هذا المشروع في تحسين مجتمع مدينة مصدر، وتوعية الزوار بأهمية الزراعة العمودية ودورها في التصدي لتحديات الأمن الغذائي.

من خلال استخدام أحدث تقنيات الزراعة الخضراء، تعتمد مبادرة التكنولوجيا الزراعية هذه على استخدام معدات آلية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي لزراعة أنواع عالية الجودة من الخضراوات الورقية والخس والأعشاب الغذائية الجاهز للاستهلاك والخالية من المواد الكيميائية الضارة.

تقع المزرعة ضمن حاويتي شحن تجاريتين من الحجم الكبير أعيد تخصيصهما لهذا الغرض بالقرب من إيكو بلازا في مدينة مصدر، وستنتج ما يزيد عن 650 كيلوجراماً من الخضروات الورقية شهرياً على مدار العام لتوفير تجربة توريد المنتجات الطازجة مباشرةً من المزرعة إلى المائدة. وبينما تعمل الحاوية الأولى بكامل طاقتها، يخطط الشريكان لتوسيع إنتاج الحاوية الثانية في العام المقبل.

وقال سيباستيان ميلر، مدير الأماكن العامة في مدينة مصدر: تعد الشراكة والتجربة من المقومات الأساسية لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تغير المناخ، وهما عنصران رئيسيان في مدينة مصدر. نحن سعداء بتعاوننا مع شركة مثل ((أليسكا)) التي تشكل منصة لاختبار تقنيات الزراعة داخل المدن وإنتاج غذاء عالي الجودة، وكلاهما يلعب دوراً محورياً في معالجة قضايا الأمن الغذائي والتحديات المرتبطة بتغير المناخ.

وأضاف: يوفر هذا المشروع العديد من الفوائد، ذلك أن استخدام الأراضي الحضرية لأكثر من غرض يقلل التكاليف، ويحقق استخداماً أفضل للمساحات المحدودة، فضلاً عن زيادة المرونة الحضرية. وفي حالة المزرعة العمودية، يمكن للمساحات الخضراء كذلك أن تساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل تأثير الجزر الحرارية للمدن - بمعنى أنها تساعد في تبريد المناطق الحضرية، وهو أمر بالغ الأهمية في هذا الجزء من العالم.

من جانبه، قال ستيوارت أودا، مؤسس ((أليسكا)): تعتبر مدينة مصدر شريكاً رائعاً في ضوء منظومة تكنولوجيا المناخ الفريدة التي نجحوا ببنائها على مدار السنوات العشر الماضية. ويتطلب تحويل القطاع الزراعي التعاون مع المبتكرين في عشرات القطاعات.

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