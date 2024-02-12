«إرنست ويونغ»: الإمارات تعزز مكانتها وجهة مفضلة للمستثمرين

أكدت شركة ((إرنست ويونغ)) أن الإمارات عززت مكانتها وجهة مفضلة للمستثمرين، وذلك بفضل لوائحها التنظيمية الصديقة للأعمال وإطارها القانوني الفعّال.

وكشف تقرير ((إرنست ويونغ)) عن صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا أن سوق الصفقات كان ثابتاً في سنة 2023، مع تحقيق قيمة إجمالية بلغت 86 مليار دولار، وبارتفاع نسبته 4% مقارنة بالعام السابق. واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على أغلبية تلك الصفقات، مع 565 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 83.2 مليار دولار في 2023.

وسجلت الإمارات أكبر صفقة اندماج واستحواذ في المنطقة في العام مع إعلان شركة إدارة الأصول الأمريكية ((أبوللو جلوبال مانجمنت)) وجهاز أبوظبي للاستثمار، المعلنة في مارس 2023، خطتهما للاستحواذ على شركة ((يونيفار سوليوشنز)) ومقرها الإمارات، مقابل 8.2 مليارات دولار.

وأعقب ذلك استحواذ مجموعة ((سافي)) للألعاب الإلكترونية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على شركة تطوير ألعاب الهاتف المحمول الأمريكية ((Scopely)) مقابل 4.9 مليارات دولار، واستحواذ شركة ((بلاكستون)) وجهاز أبوظبي للاستثمار على شركة ((سي ڤنت)) القابضة الإماراتية مقابل 4.7 مليارات دولار، وتمثل هذه الصفقات أكبر ثلاث صفقات اندماج واستحواذ في 2023.

الصفقات المحلية

واستمر نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في سنة 2023 جيداً، إذ تجاهل صانعو الصفقات ضغوط التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الاقتصادي العامة التي هيمنت على الأسواق الغربية، وهيمنت الصفقات المحلية على نشاط الصفقات في المنطقة من ناحية الحجم، إذ مثلت ما نسبته 49% من مجمل عدد الصفقات، في حين أسهمت صفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود بنسبة 72% من القيمة الإجمالية للصفقات، وارتفعت قيمة الصفقات العابرة للحدود بنسبة 14% على أساس سنوي، وذلك في ظل سعي الشركات إلى اكتساب مزايا استراتيجية على نطاق عالمي.

وأكد التقرير أن صناديق الثروة السيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة ((مبادلة)) في الإمارات، وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وجهاز قطر للاستثمار، واصلت قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية.

قطاع التكنولوجيا

أما على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على العدد الأكبر من الصفقات مع تسجيل 141 صفقة، بينما حل قطاع المواد الكيماوية أولاً من ناحية قيمة الصفقات مع صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 17 مليار دولار.

كما حافظت منطقة أمريكا الشمالية على وصفها أكبر منطقة مستحوذة من خارج المنطقة من ناحية قيمة الصفقات، مع تنفيذها صفقات استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دولار، وصاحبة أكبر عدد من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بواقع 32 صفقة في سنة 2023.

وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في ((إرنست ويونغ)): استمر نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ قوياً في سنة 2023، وقادت صناديق الثروة السيادية هذا النشاط في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وذلك على خلفية التركيز على مشروعات التنمية الوطنية والاستثمار في قطاعات المستقبل، ونحن نتوقع أن يحافظ نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة على قوته في سنة 2024، نظراً للاتجاهات المستمرة عن تحول الطاقة والتحول الرقمي لكل شيء)).

الإمارات وجهة مفضلة

وعززت الإمارات مكانتها وجهة مفضلة للمستثمرين وذلك بفضل لوائحها التنظيمية الصديقة للأعمال وإطارها القانوني الفعّال. وفي سنة 2023، كانت الولايات المتحدة الوجهة المفضلة للمستثمرين الإماراتيين، مع 21 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 15.3 مليار دولار، ويعمل مجلس الأعمال الأمريكي - الإماراتي بنشاط على تعزيز الشراكات بين البلدين.

واستحوذت الإمارات والسعودية على 305 صفقات من مجمل الصفقات المعلنة في سنة 2023، وبقيمة بلغت 24.8 مليار دولار، وكان البلدان أيضاً من بين أكبر مقدمي العروض في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، ما يشير إلى مشاركتهما النشطة في صفقات الاندماج والاستحواذ.

وكان تركيز المنطقة على قطاع الطاقة والموارد واضحاً جداً مع نشر كميات كبيرة من رؤوس الأموال في مختلف مجالات هذا القطاع.

وشهدت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في قطاع النفط والغاز زيادة في الحجم والقيمة في سنة 2023، وأسهمت صفقات استحواذ شركة ((توتال)) على حصص في حقول نفط سطح الرزبوط (20%)، والمبرز (12.9%)، وأم اللولو (20%)، وبن ناشر (20%)، والبتيل (20%) مقابل 1.6 مليار دولار، وبنسبة 97% من قيمة الصفقات الواردة في هذا القطاع.

قطاع الكيماويات

كما شهد قطاع المواد الكيماوية ارتفاعاً كبيراً في قيمة الصفقات المعلنة في سنة 2023، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 4.7 مليارات دولار، وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) استحوذت على حصة تبلغ 50% من شركة فيرتيجلوب مقابل 3.7 مليارات دولار، وذلك في سياق جهودها لتحقيق استراتيجيتها في مجال المواد الكيماوية وأهدافها لتحول الطاقة، وتمثل هذه الصفقة أكبر صفقة محلية في العام الماضي، كما شهد قطاع المعادن والتعدين أربع صفقات بقيمة بلغت 3.4 مليارات دولار، مقارنة بصفقتين في سنة 2022، وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) مقابل 3.3 مليارات دولار، لتسريع التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية، ويتسق هذا التوجه مع قيام صناديق ثروة سيادية في المنطقة بتأسيس شركات وطنية كبيرة، لتكون بمنزلة منصات محلية تكتسب ميزة تنافسية من حجمها الضخم.

وقال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا لدى ((إرنست ويونغ)): ((أظهر سوق الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا مرونة ملحوظة في سنة 2023، على الرغم من التوترات السياسية الإقليمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي المنتشرة في أنحاء العالم، ولا تزال الثقة بمجالس إدارات الشركات الإقليمية مرتفعة، ولا سيما أن السعودية والإمارات تمضيان قدماً في تحقيق أكبر نهضة من نوعها)).

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