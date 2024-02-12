«تسلا» تستأنف الإنتاج من مصنعها خارج برلين بعد الاضطراب في البحر الأحمر

قررت شركة تسلا استئناف الإنتاج من مصنعها في جرونهايد خارج العاصمة الألمانية برلين بعد توقف الإنتاج بسبب نقص الأجزاء الناجم عن هجمات في البحر الأحمر. وكانت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية قد أوقفت إنتاجها من المركبات أسبوعين تقريباً في 29 يناير الماضي.

وأجبر هذا سفن الشحن على تعديل مسار رحلاتها واستخدام الممرات البحرية حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، ما تسبب في حدوث تأخير في وصول الشحنات. وقالت تسلا إن هذا أدى إلى نقص مكونات لا يمكن من دونها إكمال تصنيع السيارات. وبدأت الشركة الإنتاج في المصنع منذ عامين تقريباً. وفي المرحلة الأولى من توسعها، استهدفت إنتاج 10 آلاف سيارة أسبوعياً في جرونهايد. وفي الآونة الأخيرة، تم تصنيع أكثر من 6 آلاف سيارة أسبوعياً. وتقول تسلا إن 12500 شخص يعملون في المصنع.

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