طيران الإمارات تشارك عملاءها الاحتفال بيوم الحب

تشارك طيران الإمارات عملاءها في الاحتفال بيوم الحب، وتوفر لعملائها تجربة لا تنسى للمسافرين في صالات المطار وعلى رحلاتها، حيث ستقدم مجموعة مخصصة من الكعك والشيكولاتة التي تحمل طابع الاحتفال، بالإضافة إلى مجموعة من الحلوى الوردية والمشروبات، وعروضاً على الهدايا. كما ستعرض مجموعة من الأفلام والموسيقى الرومانسية عبر نظام الترفيه الجوي ice خلال هذا اليوم.

وسوف تقدم طيران الإمارات غداً للركاب على رحلاتها في جميع الدرجات كعك الشوكولاتة أو الكعك الأحمر المخملي المزين بقلوب حمراء في علبة هدايا صغيرة، بينما ستضاء مقصورة الطائرة باللون الأحمر. وسيقدم الصالون الجوي على متن طائرة A380 كعكات يوم الحب الوردية والحمراء كما سيرحب طاقم الضيافة بركاب الدرجتين الأولى والأعمال بمجموعة من المشروبات المتميزة.

ويستمتع العملاء بمشاهدة أفلام رومانسية، كلاسيكية وجديدة، على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، مثل الفيلم الكوري ذي الطابع الدرامي الرومانسي ((حيوات ماضية))، وذلك إلى جانب أكثر من 90 فيلماً كوميدياً ودرامياً ورومانسياً والتي تتنوع بين الأفلام الجديدة مثل ((اصنع لي قصة رومانسية)) و((حب دائم))، والأفلام الكلاسيكية القديمة مثل ((عندما التقى هاري مع سالي)) و((الطريقة التي كنا عليها)) و((دفتر الذكريات)).

وأعدت طيران الإمارات قوائم تشغيل موسيقية على نظامها الترفيهي بعنوان ((لحظات رومانسية))، تتضمن مجموعة منتقاة من أغاني الحب الكلاسيكية لأشهر أغنيات سيلين ديون، وويتني هيوستن، وإد شيران، وديانا روس، وروبرتا فلاك وغيرهم. وقبل الرحلة، يمكن للمسافرين تصفح أفلامهم أو برامجهم التلفزيونية أو القوائم الموسيقية المفضلة واختيارها مسبقاً عبر تطبيق طيران الإمارات، ومن ثمّ يمكن مزامنتها مع نظام ice منذ لحظة جلوسهم في مقاعدهم على الطائرة.

وفي صالات طيران الإمارات في دبي، يستمتع عملاء الدرجة الأولى بحلوى البافلوفا ومجموعة من المشروبات الفاخرة الخاصة، فيما يمكن لعملاء درجة الأعمال تدليل أنفسهم بكعكة الليمون بنكهة الفيربينا، أو تارتليت الفالنتاين بنكهة الفراولة واليوزو، أو موس الكركديه العطري بنكهة الفراولة واللوز، كما يمكن لعملاء الدرجة الأولى ودرجة الأعمال زيارة عربة طيران الإمارات للآيس كريم للاستمتاع بآيس كريم تشيز كيك الفراولة وتوت العليق والورد.

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