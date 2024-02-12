9.3 % من سيارات كوريا الجنوبية المباعة في 2023 «كهربائية»

أظهرت بيانات حديثة أن السيارات الكهربائية مثلت 9.3 % من مبيعات السيارات الجديدة في كوريا الجنوبية العام الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أن حجم السيارات الكهربائية بلغ 162 ألفاً و 507 سيارات من إجمالي مبيعات بلغ 1.74 مليون سيارة في كوريا الجنوبية خلال عام 2023. وتمثل هذه النسبة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بنسبة مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2019 وبلغت 1.9 % فقط. مع ذلك، تراجعت النسبة بصورة طفيفة مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 9.7 %.

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