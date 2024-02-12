9.3 % من سيارات كوريا الجنوبية المباعة في 2023 «كهربائية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات حديثة أن السيارات الكهربائية مثلت 9.3 % من مبيعات السيارات الجديدة في كوريا الجنوبية العام الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أن حجم السيارات الكهربائية بلغ 162 ألفاً و 507 سيارات من إجمالي مبيعات بلغ 1.74 مليون سيارة في كوريا الجنوبية خلال عام 2023. وتمثل هذه النسبة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بنسبة مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2019 وبلغت 1.9 % فقط. مع ذلك، تراجعت النسبة بصورة طفيفة مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 9.7 %.
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