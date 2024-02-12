«فلاي دبي» توسع شبكتها في جنوب شرق آسيا

أعلنت ((فلاي دبي)) عن بدء انطلاق رحلاتها إلى مطاري بينانغ ولانكاوي الماليزيين، ما يدشن مرحلة جديدة من توسع شبكة الناقلة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وتم استقبال الطائرات برشاشات المياه التقليدية احتفالاً بتدشين الرحلات، بحضور عدد من ممثلي السلطات المحلية في ماليزيا، لتصبح ((فلاي دبي)) بذلك أول ناقلة تخدم هذين المطارين برحلات يومية انطلاقاً من دبي.

وقال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في ((فلاي دبي)): يسعدنا أن نرى تعزيز حضورنا في جنوب شرق آسيا مع إضافة بينانغ ولانكاوي إلى شبكتنا المتنامية. نحن في ((فلاي دبي)) ملتزمون بفتح الأسواق غير المخدومة، ومع انطلاق رحلاتنا، فإننا نتطلع إلى توفير المزيد من الفرص لمسافرينا لاستكشاف هذه المنطقة الجميلة.

وأضاف: يمثل توقيت الرحلة الافتتاحية في اليوم الأول من العام الصيني الجديد مناسبة ممتعة للسياح للمشاركة في الاحتفالات متعددة الثقافات والأحداث النابضة بالحياة التي تسبق احتفالات العام الصيني الجديد التي تستمر 15 يوماً في بينانغ.

وسيتم تشغيل الرحلات إلى لانكاوي عبر محطة توقف قصيرة في بينانغ، مما يوفر للمسافرين من الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة خيارات سفر مريحة لاستكشاف هذه الوجهات الشهيرة.

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