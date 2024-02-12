«فلاي دبي» توسع شبكتها في جنوب شرق آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((فلاي دبي)) عن بدء انطلاق رحلاتها إلى مطاري بينانغ ولانكاوي الماليزيين، ما يدشن مرحلة جديدة من توسع شبكة الناقلة في منطقة جنوب شرق آسيا.
وتم استقبال الطائرات برشاشات المياه التقليدية احتفالاً بتدشين الرحلات، بحضور عدد من ممثلي السلطات المحلية في ماليزيا، لتصبح ((فلاي دبي)) بذلك أول ناقلة تخدم هذين المطارين برحلات يومية انطلاقاً من دبي.
وقال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في ((فلاي دبي)): يسعدنا أن نرى تعزيز حضورنا في جنوب شرق آسيا مع إضافة بينانغ ولانكاوي إلى شبكتنا المتنامية. نحن في ((فلاي دبي)) ملتزمون بفتح الأسواق غير المخدومة، ومع انطلاق رحلاتنا، فإننا نتطلع إلى توفير المزيد من الفرص لمسافرينا لاستكشاف هذه المنطقة الجميلة.
وأضاف: يمثل توقيت الرحلة الافتتاحية في اليوم الأول من العام الصيني الجديد مناسبة ممتعة للسياح للمشاركة في الاحتفالات متعددة الثقافات والأحداث النابضة بالحياة التي تسبق احتفالات العام الصيني الجديد التي تستمر 15 يوماً في بينانغ.
وسيتم تشغيل الرحلات إلى لانكاوي عبر محطة توقف قصيرة في بينانغ، مما يوفر للمسافرين من الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة خيارات سفر مريحة لاستكشاف هذه الوجهات الشهيرة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN12022024000110011019ID1107843516
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.