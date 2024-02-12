«مالية الوطني» تناقش سياسة تطبيق «القيمة المضافة» و«الانتقائية»

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، مناقشة مسودة تقريرها لموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، والذي تناقشه وفق محور السياسة العامة للهيئة في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.

وناقشت اللجنة في اجتماعها موضوع استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.

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