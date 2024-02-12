«الإمارات دبي الوطني» يحدد القطاعات المستفيدة من أولى مراحل «مبادرة دبي للنمو العالمي»

كشف ((بنك الإمارات دبي الوطني)) عن تفاصيل تتعلق بالمرحلة الأولى من ((مبادرة دبي للنمو العالمي))، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهر يناير الماضي، في خطوة تمثل التزاماً استراتيجياً هدفه تسريع التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في إمارة دبي، من خلال برنامج ميسر لتمويلات تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون درهم.

ويتمثّل هدف المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، ويتم تنفيذها بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني، في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي بارز للأعمال وكذلك تعزيز الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في رفد مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة.

وتتماشى المبادرة، من خلال رصد وتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية ودعم خطط توسعها ونموّها دولياً، مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في دبي، وتأكيد مكانتها كمركز رئيس لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي توفر لها الإمارة منصة مثالية تعزز استقرارها وزيادة قدرتها التنافسية وتمهد لها الطريق لمزيد من النمو والتطور.

وستكون المرحلة الأولى من هذه المبادرة متاحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي في عدة قطاعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والبيع بالتجزئة، من ضمنها توزيع قطع الغيار والمعدات والآلات، والتجارة الإلكترونية وقطاعا الخدمات والتصنيع؛ في حين سيتم إضافة المزيد من القطاعات الأخرى في المراحل المقبلة من المبادرة، مع التركيز على قطاعات استراتيجية في دبي، من أجل ضمان وصول المشاركين الذين تم اعتمادهم إلى التمويل اللازم لتوسعة أعمالهم عالمياً.

15 مليون درهم

ومن خلال الدعم المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني، ستعمل المبادرة على تسهيل تقديم تمويلات بقيمة 15 مليون درهم لتمويل الشركات المؤهلة لمدة تصل إلى سبع سنوات، مما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة خلال مراحل توسعها عالمياً.

وسيقدم البنك التمويل برسومٍ تنافسية تساوي معدلات الفائدة البينية للبنوك الإماراتية (الإيبور) دون أي هامش ربح إضافي. وسيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن حكومة دبي وممثلين عن بنك الإمارات دبي الوطني، لتكون مسؤولة عن توجيه المبادرة واختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والإشراف على تنفيذها وضمان نجاحها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

معايير الأهلية

ويتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في المشاركة في المبادرة، تلبية مجموعة من معايير الأهلية التي تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي، وتشمل الاشتراطات للشركة المؤهلة أن تكون:

. تأسست وتعمل في دبي، ولديها نموذج أعمال ناجح.

. تعمل ضمن القطاعات المحددة المشار إليها.

. تعتزم استخدام التمويل لتوسيع أعمالها الحالية على المستوى العالمي.

. تدير مدفوعاتها بشكلٍ فعّال وفقاً لتدفق النقد من العمليات التشغيلية الحالية.

. لديها خطة عمل شاملة تحدد استراتيجيتها للنمو العالمي يتم تقديمها للمبادرة.

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