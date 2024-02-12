222 % زيادة الهجمات عبر البريد الإلكتروني 2023

أصدرت أكرونيس الشركة العاملة في مجال الحماية السيبرانية، أمس نتائج تقريرها عن التهديدات السيبرانية للنصف الثاني من سنة 2023. وحمل التقرير عنوان ((تقرير أكرونيس للتهديدات السيبرانية، النصف الثاني من سنة 2023: تصاعد مقلق في الهجمات السيبرانية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومزودو الخدمات هم أبرز الضحايا)).

ومن الاستفادة من البيانات التي تم جمعها من أكثر من مليون نقطة طرفية من 15 دولة رئيسة، بينت النتائج أن أكثر من 90% من المؤسسات كانت عرضة لهجمات التصيد الاحتيالي المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي أسهم في زيادة الهجمات عن طريق البريد الإلكتروني بنسبة 222% في سنة 2023 مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2022.

وعلى الرغم من تراجع برامج الفدية بمختلف أنواعها وأعداد المجموعات الجديدة التي تنتجها، فإنه لا تزال أساليب الهجمات الأكثر تسبباً في خسارة الشركات في جميع أنحاء العالم للبيانات والأموال، ويسلط التقرير الضوء على الافتقار إلى حلول أمنية قادرة على منع استغلال الثغرات الصفرية، كما تقع المنظمات ضحية للهجمات بسبب التأخير في تصحيح البرامج الضعيفة التي تسمح للمهاجمين بالحصول على الحقوق الإدارية للنطاق وإلغاء تثبيت أدوات الأمان والتسلل إلى المعلومات الحساسة، ويمكن لتكنولوجيا الكشف القائم على السلوك ومنع الاستغلال إحباط معظم هذه الهجمات، وتعد هذه التكنولوجيا، إلى جانب النسخ الاحتياطي المناسب للبيانات، باتباع قاعدة 3-2-1، ضرورة لإنشاء خط دفاع أخير.

معدل طبيعي

وقال التقرير إن الإمارات، التي تشتهر بكونها مركز التجارة الإلكترونية الأكثر حيوية في المنطقة، أظهرت معدلاً طبيعياً للكشف عن البرامج الضارة بنسبة 28.6%، ولفت إلى أن الإمارات تصنف من بين أفضل الدول في الإبلاغ عن هجمات البرمجيات الخبيثة، إلى جانب سنغافورة (55.6%) وإسبانيا (41.3%).

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