سهيل المزروعي: ملتزمون باتخاذ قرارات تضمن استقرار سوق النفط العالمي

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، التزام دولة الإمارات بالعمل مع الشركاء في ((أوبك+)) لاتخاذ القرارات التي من شأنها أن تضمن استقرار سوق النفط العالمي مشيراً إلى أن سوق النفط كبير وتدخل فيه معادلات كثيرة منها الأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع متطلبات حكومة المستقبل التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية.

وأضاف إن الإمارات تستهدف مضاعفة مشاريع الطاقة المتجددة بواقع 3 أضعاف بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن محطة براكة الرابعة للطاقة النووية السلمية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة خلال العام بعد استكمال إجراءات التشغيل تسهم في تسريع التحول في قطاع الطاقة.

من جانب آخر، قال إن الوزارة تعكف حالياً على تحديث منظومة السيارات الكهربائية في الدولة من خلال إضافة محطات جديدة وإبرام مزيد من الشراكات مع كبريات الشركات العالمية وهو ما من شأنه أن يرفع عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في الإمارات ويخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل.

وأضاف إن الوزارة تستهدف وضع تسعير عادل ومحفز للقطاع الخاص للاستثمار في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية السريعة والذي يجعل الإمارات من بين الدول التي تمتلك بنية تحتية هي الأفضل عالمياً في سرعة شحن السيارات الكهربائية.

دور ريادي للإمارات

من جانبه، أكد هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط ((أوبك))، أن دولة الإمارات تلعب دوراً ريادياً ومسؤولاً في صناعة الطاقة، حيث قدمت منذ انضمامها إلى ((أوبك)) الدعم الكامل للمنظمة وأهدافها وجهودها الساعية إلى دعم استقرار أسواق النفط العالمية من أجل مصلحة جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين ما يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي بما يعكس الدور الريادي والمسؤول للدولة ومكانتها المتميزة عالمياً منتجاً ومصدراً موثوقاً للنفط، لذا يعد الدور الذي تقوم به الإمارات مع باقي الدول الأعضاء في المنظمة ذا أهمية بالغة وله تبعات إيجابية عديدة خاصة على نمو الاقتصاد العالمي.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: إن منظمة ((أوبك))، بمشاركة دولة الإمارات، تسعى دائماً إلى تحقيق الاستقرار في السوق العالمي للنفط عبر دراسة أساسيات السوق ومتغيراته مثل مستويات الطلب والإمداد والاستثمارات وغيرها من العوامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق. وأضاف: نتقدم لدولة الإمارات وقيادتها ومسؤوليها المعنيين بالصناعة النفطية بخالص الشكر والتقدير على الدعم الكامل الذي يقدمونه لمنظمة أوبك وجهودها.

تشاور

وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط المشاركة في ميثاق ((إعلان التعاون المشترك)) مستمرة بالتشاور وتبادل الآراء فيما يخص تطورات أسواق النفط العالمية بشكلٍ منتظم لبحث أفضل السبل لتحقيق هدف الميثاق الأهم وهو استقرار الأسواق.

وحول وجود أية تغيرات مستقبلية على إنتاج النفط للدول الأعضاء في المنظمة.. قال الغيص إن النجاحات المتواصلة للميثاق حفزت الدول المشاركة في الإعلان على مواصلة تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها لدعم استقرار أسواق النفط العالمية، وفي الوقت الحالي يوجد اتفاق ساري المفعول حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأكد أن جميع الدول المشاركة ملتزمة تماماً بالميثاق، خاصةً فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية، إضافة إلى ذلك قامت بعض الدول المشاركة، وهي السعودية وروسيا الاتحادية والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج سارية المفعول حتى نهاية مارس المقبل لتقديم المزيد من الدعم لأسواق النفط العالمية من أجل استقرارها.

دور حيوي

وقال: إن أسواق النفط العالمية تتأثر بشكل مستمر بعوامل مختلفة منها ما يكون خارج سيطرة ((أوبك)) ومنها ما يمكن للمنظمة أن تؤثر عليه، لذا تواصل المنظمة دورها الحيوي عبر تكثيف الجهود والتعاون بين الدول الأعضاء لدعم استقرار الأسواق عبر تزويدها بإمدادات موثوقة ومنتظمة. وتعتمد ((أوبك)) على إدراكها لأساسيات السوق، ورغم التوترات الجيوسياسية عالمياً، فإنها تسعى دائماً من خلال دولها الأعضاء إلى إمداد العالم بالنفط بشكل آمن وموثوق وغير منقطع.

توقعات الطلب

وتوقعت المجموعة نمو الطلب العالمي على النفط بـ 1.8 مليون برميل يومياً في 2025، وأبقت أيضاً على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يومياً في 2024. أما بالنسبة لنفط ((أوبك))، توقعت المجموعة أن يبلغ الطلب على نفط أوبك 28.5 مليون برميل يومياً في 2024. وأن يزيد إلى 29 مليون برميل يومياً في 2025.

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