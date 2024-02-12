يوفنتوس يخسر أمام أودينيزي ويهدر فرصة الاقتراب من الإنتر



أهدر يوفنتوس فرصة الاقتراب من المتصدر إنتر ميلان، بعدما خسر على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه أودينيزي

صفر/1،

الاثنين، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان صاحب المركز الثالث.

على الجانب الأخر، رفع أودينيزي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل هدف أودينيزي لواترو جيانيتي في الدقيقة 25 .

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