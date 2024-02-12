يوفنتوس يخسر أمام أودينيزي ويهدر فرصة الاقتراب من الإنتر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أهدر يوفنتوس فرصة الاقتراب من المتصدر إنتر ميلان، بعدما خسر على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه أودينيزي
صفر/1،
الاثنين، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتجمد رصيد يوفنتوس عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان صاحب المركز الثالث.
على الجانب الأخر، رفع أودينيزي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.
وسجل هدف أودينيزي لواترو جيانيتي في الدقيقة 25 .
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