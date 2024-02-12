تشيلسي ينتزع الفوز 3-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي



قلب تشيلسي تأخره بهدف ليفوز 3-1 على مضيفه كريستال بالاس بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من كونور كالاجر وإنزو فرنانديز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين.

وأدرك جالاجر التعادل قبل أن يضع فريقه في المقدمة 2-1 وحسم فرنانديز الفوز ليحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري متفوقا على ولفرهامبتون.

وقدم تشيلسي أداء متباينا في الشوط، إذ تأخر بهدف في الشوط الأول سجله ببراعة جيفرسون ليرما قبل أن يدرك جالاجر التعادل في الدقيقة 47.

وهذا الفوز رقم 13 على التوالي الذي يحققه تشيلسي على كريستال بالاس في الدوري الممتاز وهو رقم قياسي على مستوى النادي.



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