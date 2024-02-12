واشنطن: اتفاق الرهائن في غزة لا يزال ممكنا

اعتبرت الولايات المتحدة الاثنين أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن مقابل إرساء هدنة في غزة لا يزال ممكناً وستكون فوائده "هائلة"، وذلك بعد عملية إسرائيلية دامية أسفرت عن إنقاذ رهينتين.

وقالت مصادر مطلعة على التطورات إنه من المتوقع أن يصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى القاهرة الثلاثاء لعقد جولة جديدة من المحادثات حول اتفاق بوساطة قطرية، بعد أن رفضت إسرائيل رد حماس الأولي عليه الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "كان هناك عدد من البنود التي يتعذر الدفاع عنها في الاقتراح الذي جاء كرد من حماس، لكننا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وسنواصل مساعينا" لتحقيقه.

وأضاف "نعتقد أن فوائد (إعلان) هدنة والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هائلة، ليس فقط بالنسبة الى الرهائن الذين سيتم الافراج عنهم، ولكن أيضا بالنسبة للجهود الإنسانية في غزة وقدرتنا على البدء بالسعي إلى حل فعلي ودائم لهذا النزاع".

والاقتراح الذي طُرح لأول مرة خلال محادثات جرت في باريس وجمعت بيرنز مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين والمصريين، يقضي بوقف القتال مؤقتا مقابل إطلاق حماس سراح الرهائن.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض بعد محادثات الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقتراح حماس المضاد وتعهد توجيه "ضربة قاتلة" لحماس.

وأعلنت الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة أنّها تمكّنت من الإفراج ليل الأحد الاثنين عن رهينتَين خطفهما مقاتلو حماس خلال عمليّة في رفح التي تشهد أعنف المعارك وعمليات القصف وحيث يتكدس 1,4 مليون نازح فلسطيني.

وأكدت وزارة الصحة في حكومة حماس الاثنين أن العملية أدت إلى سقوط "نحو مئة شهيد".

وجاءت العملية بعد ساعات من محادثة هاتفية جرت بين نتانياهو والرئيس جو بايدن الذي قال إن الولايات المتحدة تعارض الهجوم على رفح دون خطة لحماية المدنيين.

وقال ميلر "تقييمنا أن هذه الضربة الجوية ليست بداية هجوم واسع النطاق في رفح".

وأضاف "سنوضح كما فعلنا نهاية الأسبوع الماضي، وكما فعل الرئيس في محادثته خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه بدون خطة كهذه ذات مصداقية ويمكنهم تنفيذها، فإننا لا نؤيد إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق هناك".

مع ذلك، تشدّد الولايات المتحدة على أنها تدعم "الحملة العسكرية المشروعة" ضد قيادة حماس وكتائبها، محمّلة الحركة مسؤولية النزاع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "لا نهاية مستدامة للأزمة قبل أن تفرج حماس عن الرجال والنساء الذين تحتجزهم رهائن، (تفرج) عنهم كلهم".

ولم يشأ مسؤولون أمريكيون الخوض في العواقب التي قد تواجهها إسرائيل في حال مضت قدما في هجوم تلوّح بشنه على رفح من دون توفير حماية للمدنيين.

وقال ميلر "لا أستبعد شيئا" موضحا "لم نجر التقييم".

ولدى سؤاله عمّا إذا يمكن أن تعمد الولايات المتحدة إلى قطع المساعدات عن إسرائيل، رد ميلر "يجب النظر... إلى كيفية تلقّف خصوم إسرائيل لخطوة كهذه، سواء بداخل غزة أو خارج دولة إسرائيل".

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