الرئيس الأمريكي: نعمل من أجل السلام ليل نهار.. وملك الأردن: هذه الحرب يجب أن تنتهي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن الولايات المتحدة تعمل على اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس" قد يؤدي إلى فترة من الهدوء في غزة تستمر ستة أسابيع على الأقل، في حين أكد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن على ضرورة أن تنتهي هذه الحرب فوراً..
وأضاف بايدن للصحفيين بعد محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله "نعمل بجد من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأنا أعمل على ذلك ليل نهار".
وقال ملك الأردن: إن هذه الحرب يجب أن تنتهي.
ودعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الإثنين إلى وقف إطلاق نار فوري بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أشار من جهته إلى اتفاق قيد البحث لوقف الأعمال العدائية "لستة أسابيع على الأقلّ".
ومتحدثا في البيت الأبيض، شدّد الرئيس الأمريكي مجدّدا على "وجوب حماية" المدنيين الفلسطينيين في رفح في حال شنّت إسرائيل عملية عسكرية برية في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.
من جهته قال الملك عبد الله الثاني "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري"، مضيفاً أنّ أيّ هجوم برّي إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة والواقعة في جنوب قطاع غزة "ستنتج عنه بالتأكيد كارثة إنسانية جديدة".
وفي أول لقاء ثنائي له مع بايدن منذ الهجوم، قال العاهل الأردني إنّ العالم "لا يمكنه تحمّل (عواقب) هجوم إسرائيلي" على رفح، مضيفاً "لا يمكننا أن نقف جانباً وأن نسمح بأن يستمرّ هذا الأمر".
وعلى غرار سائر الدول العربية يدعو الأردن إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وترفض الولايات المتحدة التحدث حاليا عن وقف الحرب وتفضل طرح فكرة "هدنة" طويلة مع إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
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