الرئيس الأمريكي: نعمل من أجل السلام ليل نهار.. وملك الأردن: هذه الحرب يجب أن تنتهي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن الولايات المتحدة تعمل على اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس" قد يؤدي إلى فترة من الهدوء في غزة تستمر ستة أسابيع على الأقل، في حين أكد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن على ضرورة أن تنتهي هذه الحرب فوراً..

وأضاف بايدن للصحفيين بعد محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله "نعمل بجد من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأنا أعمل على ذلك ليل نهار".

وقال ملك الأردن: إن هذه الحرب يجب أن تنتهي.



ودعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الإثنين إلى وقف إطلاق نار فوري بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أشار من جهته إلى اتفاق قيد البحث لوقف الأعمال العدائية "لستة أسابيع على الأقلّ".

ومتحدثا في البيت الأبيض، شدّد الرئيس الأمريكي مجدّدا على "وجوب حماية" المدنيين الفلسطينيين في رفح في حال شنّت إسرائيل عملية عسكرية برية في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

من جهته قال الملك عبد الله الثاني "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري"، مضيفاً أنّ أيّ هجوم برّي إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة والواقعة في جنوب قطاع غزة "ستنتج عنه بالتأكيد كارثة إنسانية جديدة".

وفي أول لقاء ثنائي له مع بايدن منذ الهجوم، قال العاهل الأردني إنّ العالم "لا يمكنه تحمّل (عواقب) هجوم إسرائيلي" على رفح، مضيفاً "لا يمكننا أن نقف جانباً وأن نسمح بأن يستمرّ هذا الأمر".

وعلى غرار سائر الدول العربية يدعو الأردن إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وترفض الولايات المتحدة التحدث حاليا عن وقف الحرب وتفضل طرح فكرة "هدنة" طويلة مع إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

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