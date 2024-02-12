مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي وهنأ قطر بالفوز ببطولة كأس آسيا 2023



الموافقة على مشروع قانون "المفوضية العامة للانتخابات" ورفعه إلى صاحب السمو تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة

إدانة الهجوم الإرهابي في الصومال الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة الإماراتية ضرورة مواصلة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء الإثنين 12 - 2 - 2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الثلاثاء 13 - 2 - 2024 متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة، متمنيا لسموه، حفظه الله ورعاه، والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.



من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء، عن خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق بمناسبة فوز المنتخب القطري لكرة القدم ببطولة كأس آسيا قطر 2023، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والإمكانات التي وفرتها لاستضافة هذه البطولة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تهنئته للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة حصول المنتخب الأردني على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا قطر 2023، مشيدا بالأداء المتميز والروح العالية التي ظهر بها المنتخب الأردني.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية يوم الثلاثاء الموافق 13 - 2 - 2024 والأربعاء 14 - 2 - 2024.



واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة "المفوضية العامة للانتخابات" وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

وأبن مجلس الوزراء النائب الأسبق المغفور له بإذن الله تعالى راشد صالح التوحيد الذي انتقل إلى جوار ربه الأحد 11 فبراير، بعد مسيرة طويلة من العطاء، حيث نال المغفور له بإذن الله تعالى عضوية مجلس الأمة عام 1963، والمجلس إذ يستذكر جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز في الحياة البرلمانية في كل الأصعدة والميادين لخدمة وطنه ليتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من العناصر التابعة لقوة دفاع البحرين والقوات المسلحة الإماراتية، وذلك أثناء تواجدهم في جمهورية الصومال لأغراض تدريبية، مؤكدا وقوف الكويت ومؤازرتها لأشقائها في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة أمام هذا العمل الغادر، مشددا على ضرورة مواصلة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومجلس الوزراء إذ يتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة إلى مملكة البحرين الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبيهما وإلى ذوي الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.