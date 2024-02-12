الملك وبايدن يعقدان قمة في البيت الأبيض

الملك وبايدن يعقدان قمة في البيت الأبيض
التاريخ
2/12/2024 7:08:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن قمة في البيت الأبيض، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وكان الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد، وصلوا إلى البيت الأبيض وكان في استقبالهم بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.
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