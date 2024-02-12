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الملك وبايدن يعقدان قمة في البيت الأبيض

2/12/2024 7:08:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن قمة في البيت الأبيض، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وكان الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد، وصلوا إلى البيت الأبيض وكان في استقبالهم بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.

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