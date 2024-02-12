حماس: تصريحات بوريل تكشف المزاعم الملفقة ضد الأونروا

حماس: تصريحات بوريل تكشف المزاعم الملفقة ضد الأونروا
التاريخ
2/12/2024 7:08:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حديث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن رغبة "الكيان الصهيوني" التخلص من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يكشف المزاعم الملفقة ضد الوكالة وموظفيها.
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