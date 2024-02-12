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حماس: تصريحات بوريل تكشف المزاعم الملفقة ضد الأونروا

2/12/2024 7:08:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حديث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن رغبة "الكيان الصهيوني" التخلص من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يكشف المزاعم الملفقة ضد الوكالة وموظفيها.

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