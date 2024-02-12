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حمدان: نتنياهو مصر على مواصلة الإبادة في غزة

2/12/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان ان استمرار الحرب النازية في غزة يضع جميع المشاركين فيها أمام مسؤولية تاريخية.


وأضاف أنه لا يزال مجرم الحرب نتنياهو مصرا على مواصلة حرب الإبادة في غزة٬ مضيفا "الاحتلال يستهدف أطفالا وطواقم إنسانية طبية وهذه وصمة عار لا يمحوها الزمن".


ولفت أن العالم تابع قصة الطفلة هند التي استنجدت بطواقم الإسعاف واستشهدت في النهاية مشيرا الى ان جيش الاحتلال يواصل حصاره لمجمع ناصر الطبي ويستهدف طواقمه.


ودان ما يتعرض له مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية.


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