حمدان: نتنياهو مصر على مواصلة الإبادة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان ان استمرار الحرب النازية في غزة يضع جميع المشاركين فيها أمام مسؤولية تاريخية.
وأضاف أنه لا يزال مجرم الحرب نتنياهو مصرا على مواصلة حرب الإبادة في غزة٬ مضيفا "الاحتلال يستهدف أطفالا وطواقم إنسانية طبية وهذه وصمة عار لا يمحوها الزمن".
ولفت أن العالم تابع قصة الطفلة هند التي استنجدت بطواقم الإسعاف واستشهدت في النهاية مشيرا الى ان جيش الاحتلال يواصل حصاره لمجمع ناصر الطبي ويستهدف طواقمه.
ودان ما يتعرض له مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية.
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