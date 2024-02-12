استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس
التاريخ
2/12/2024 3:11:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مساء الاثنين، عن استشهاد الطفل محمد طارق أبو سنينة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس مساء الأحد.
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