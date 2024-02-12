ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على رفح اليوم إلى 74

وفي اليوم الـ 129 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كتائب القسام تعلن قتل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، وسرايا القدس تقول إنها نصبت كمينا لقوة إسرائيلية، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

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