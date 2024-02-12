ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على رفح اليوم إلى 74

ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على رفح اليوم إلى 74
التاريخ
2/12/2024 3:11:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن عدد من استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 74.
وفي اليوم الـ 129 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كتائب القسام تعلن قتل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، وسرايا القدس تقول إنها نصبت كمينا لقوة إسرائيلية، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
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