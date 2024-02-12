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جامعة الزرقاء تحصل على عضوية جمعية مهندسي الطاقة العالمية

2/12/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصلت جامعة الزرقاء على عضوية جمعية مهندسي الطاقة العالمية، ومقرها الرئيسي في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية.


وسلم رئيس مهندسي جمعية الطاقة في الشرق الأوسط وفرع الأردن المهندس سامر الزوايدة شهادة العضوية لرئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود ابو شعيرة ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي ،بحضور عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور تيسير غانم والدكتورة غيداء ابو رمان ومديرة مركز أبحاث الطاقة المهندسة اريج العبادي.

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