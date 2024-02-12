حوارية حول الإسعافات الأولية في مركز شابات كفرسوم

حوارية حول الإسعافات الأولية في مركز شابات كفرسوم
التاريخ
2/12/2024 3:11:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد في مدرسة كفرسوم الأساسية اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول "الإسعافات الأولية".
وذلك بالتعاون مع الشرطة المجتمعية/ قسم الدفاع المدني، وبحضور 42 مشاركة ضمن الفئة العمرية من (12-15 عاما).
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