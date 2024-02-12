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حوارية حول الإسعافات الأولية في مركز شابات كفرسوم

2/12/2024 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد في مدرسة كفرسوم الأساسية اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول "الإسعافات الأولية".

وذلك بالتعاون مع الشرطة المجتمعية/ قسم الدفاع المدني، وبحضور 42 مشاركة ضمن الفئة العمرية من (12-15 عاما).

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