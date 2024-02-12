جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الامن بشأن غزة اليوم

جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الامن بشأن غزة اليوم
التاريخ
2/12/2024 3:11:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الشرق الاوسط، مخصصة للوضع في غزة ورفح.
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