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جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الامن بشأن غزة اليوم

2/12/2024 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الشرق الاوسط، مخصصة للوضع في غزة ورفح.

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