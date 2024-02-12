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البيت الأبيض: لا ندعم وقفا عاما لإطلاق النار بغزة الآن

2/12/2024 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض اننا نعرب عن سعادتنا لنجاح الجيش الإسرائيلي في إطلاق سراح إسرائيليين في رفح.


وأضاف في تصريحات صحفية "لن تنتهي الأزمة في قطاع غزة قبل إطلاق حماس لكافة الرهائن والرئيس بايدن وفريقه يواصلون العمل على مدار الساعة لضمان وتأمين إطلاق سراح الرهائن."


ونوه انهم لا يريدون عملية عسكرية كبرى في رفح بدون خطة قابلة للتنفيذ وضمان أمن المدنيين.


وتابع"لا نريد أن نرى أي قتلى مدنيين سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين ولا ندعم وقفا عاما لإطلاق النار في غزة في الوقت الحالي."


واشار الى ان الرئيس بايدن كان واضحا بشأن مخاوفهم بشأن سقوط ضحايا مدنيين والأضرار بالبنية التحتية المدنية.


وأكد ان حماس لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا على إسرائيل التي تواصل عملياتها ضد قادة الحركة.


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