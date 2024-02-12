البيت الأبيض: لا ندعم وقفا عاما لإطلاق النار بغزة الآن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض اننا نعرب عن سعادتنا لنجاح الجيش الإسرائيلي في إطلاق سراح إسرائيليين في رفح.
وأضاف في تصريحات صحفية "لن تنتهي الأزمة في قطاع غزة قبل إطلاق حماس لكافة الرهائن والرئيس بايدن وفريقه يواصلون العمل على مدار الساعة لضمان وتأمين إطلاق سراح الرهائن."
ونوه انهم لا يريدون عملية عسكرية كبرى في رفح بدون خطة قابلة للتنفيذ وضمان أمن المدنيين.
وتابع"لا نريد أن نرى أي قتلى مدنيين سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين ولا ندعم وقفا عاما لإطلاق النار في غزة في الوقت الحالي."
واشار الى ان الرئيس بايدن كان واضحا بشأن مخاوفهم بشأن سقوط ضحايا مدنيين والأضرار بالبنية التحتية المدنية.
وأكد ان حماس لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا على إسرائيل التي تواصل عملياتها ضد قادة الحركة.
MENAFN12022024000208011052ID1107843139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.