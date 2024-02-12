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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني التطورات في غزة

2/12/2024 3:11:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التطورات في قطاع غزة واتساع دائرة العنف بالمنطقة.


وأكد المسؤول القطري -خلال اللقاء- على دعوة قطر لوقف فوري لإطلاق النار بغزة.


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