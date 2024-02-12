رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني التطورات في غزة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني التطورات في غزة
التاريخ
2/12/2024 3:11:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التطورات في قطاع غزة واتساع دائرة العنف بالمنطقة.
وأكد المسؤول القطري -خلال اللقاء- على دعوة قطر لوقف فوري لإطلاق النار بغزة.
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