بايدن سيبحث مع الملك الجهود لإنهاء الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إنه يتطلع لمناقشة تعميق العلاقات القوية مع الأردن خلال استقباله جلالة الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض.
وسيبحث بايدن مع الملك في اللقاء، الجهود المبذولة لإنهاء دائم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما ذكر الرئيس الأميركي في تغريدة على منصة "إكس".
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