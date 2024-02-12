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بايدن سيبحث مع الملك الجهود لإنهاء الحرب على غزة

2/12/2024 3:11:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إنه يتطلع لمناقشة تعميق العلاقات القوية مع الأردن خلال استقباله جلالة الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

وسيبحث بايدن مع الملك في اللقاء، الجهود المبذولة لإنهاء دائم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما ذكر الرئيس الأميركي في تغريدة على منصة "إكس".

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