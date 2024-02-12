افتتاح دورة اصدقاء الشرطة بلواء المزار الشمالي

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -افتتح مرتب الشرطة المجتمعية بمركز أمن المزار الشمالي اليوم الاثنين، دورة أصدقاء الأمن العام في مدرسة دير يوسف الثانوية للبنين / الثقافة العسكرية والتي تستمر لخمسة أيام، بحضور 30 طالبا.
وقالت النقيب جيهان الجبالي إن الدورة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية واجبات الأمن العام والشرطة المجتمعية ودورهما في المجتمع، وتعكس الجهود المستمرة لتعزيز الوعي العام بأهمية الأمن العام والشرطة المجتمعية وتعزيز الشراكة بينها وبين المجتمع.
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