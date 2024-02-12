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افتتاح دورة اصدقاء الشرطة بلواء المزار الشمالي

2/12/2024 3:11:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -افتتح مرتب الشرطة المجتمعية بمركز أمن المزار الشمالي اليوم الاثنين، دورة أصدقاء الأمن العام في مدرسة دير يوسف الثانوية للبنين / الثقافة العسكرية والتي تستمر لخمسة أيام، بحضور 30 طالبا.


وقالت النقيب جيهان الجبالي إن الدورة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية واجبات الأمن العام والشرطة المجتمعية ودورهما في المجتمع، وتعكس الجهود المستمرة لتعزيز الوعي العام بأهمية الأمن العام والشرطة المجتمعية وتعزيز الشراكة بينها وبين المجتمع.

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