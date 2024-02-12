اطلاق برنامج التدخلات العلاجية لخدمة أطفال الحضانات بالطفيلة

وقال مديرة المركز ، انتصار الخريسات إن الخطط والبرامج التي أعدها للعام الحالي تتضمن جملة من البرامج التي تخدم وتؤهل مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن المركز الذي أقيم بمكرمة ملكية سامية يعكف على توفير جملة خدمات مجانية في مجالات العلاج الطبيعي والتدخل المبكر والجلسات الفردية وجلسات تعديل السلوك والنطق واللغة الوظيفي والزيارات الميدانية.

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