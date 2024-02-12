الملك والملكة وولي العهد يصلون إلى البيت الأبيض

الملك والملكة وولي العهد يصلون إلى البيت الأبيض
التاريخ
2/12/2024 3:11:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى البيت الأبيض وكان في استقبالهم الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.
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