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الملك والملكة وولي العهد يصلون إلى البيت الأبيض

2/12/2024 3:11:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى البيت الأبيض وكان في استقبالهم الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.

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