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تحذير من تدهور وضع الأنواع المهاجرة في العالم

2/12/2024 3:05:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذّر تقرير جديد أصدرته هيئة تابعة للأمم المتحدة، من تدهور وضع الأنواع الحيوانية المهاجرة التي تعد ضرورية لتوازن الطبيعة، كطيور القطرس والسلاحف وسمك الحفش.
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن إن «الأنواع المهاجرة تتعرض لضربات قوية».
وأشار التقرير إلى أن خمس الأنواع المدرجة في اتفاقية بون لعام 1979 بشأن الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية مهدد بالانقراض، فيما يشهد 44% منها انخفاضا في أعدادها.
كما أن جميع أنواع الأسماك المدرجة تقريبا (97%) والبالغ عددها 58 نوعا مهددة بالانقراض مثل بعض أسماك القرش.
وقالت الأمينة التنفيذية للاتفاقية إيمي فرانكل لوكالة فرانس برس إن «ظاهرة هجرة الأجناس نفسها في خطر، لأن هناك حواجز، كما أن الموائل التي تحتاجها هذه الحيوانات قد تكون تحت الضغط».
وتجتمع الدول الموقعة على الاتفاقية وعددها 130 ليس من بينها الولايات المتحدة أو الصين في مؤتمر الأطراف الرابع عشر بمدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان في الفترة من 12 إلى 17 فبراير الجاري.
وينظر المشاركون بالمؤتمر في مصير هذه الأنواع المهاجرة، والتي تشمل حيوانات لها أهمية رمزية على صعيد الحياة على الأرض، مثل السلاحف البحرية والحيتان وأسماك القرش والفيلة وأنواع من القطط البرية وأجناس كثيرة من الطيور.
وتضطر هذه الأجناس إلى الهجرة جراء عوامل عدة، بينها البحث عن ظروف مناخية ملائمة أو الحصول على الغذاء أو السعي إلى بيئة مثالية لوضع صغارها.
وترتبط التهديدات التي تتعرض لها هذه الحيوانات ارتباطا مباشرا بالنشاط البشري: فقدان الموائل أو تدهورها أو تجزئتها بسبب الزراعة المكثفة أو الاستغلال المفرط عن طريق الصيد وصيد الأسماك، فضلا عن تغير المناخ.
وتتعرض الحيوانات أيضا لضغوط إضافية مثل التلوث (المبيدات الحشرية والبلاستيك وغيرها)، أو الضوضاء تحت الماء أو الأضواء التي تزعجها.

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