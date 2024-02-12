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نجوم أميركا يشعلون نهائي سوبربول حضورا وغناء

2/12/2024 3:05:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ألهب المغني الأميركي آشر رفقة عدد من النجوم الأميركيين أجواء ملعب «إليجيانت ستاديوم» خلال الحفلة الموسيقية في استراحة ما بين شوطي نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبربول) بين كانساس سيتي وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز والتي انتهت لمصلحة الأول ٢٥ ـ ٢٢ في الوقت الإضافي، تماما كالنجمة بيونسيه التي أعلنت عن أعمال جديدة.
وقدم المغني البالغ 45 عاما عرضا متنوعا، رافقه خلاله بهلوانيون وراقصات وسواهم، واستخدم فيه قدراته في الرقص التي ساهمت في شعبيته.
وشمل برنامج آشر تسع أغنيات طبعت مسيرته التي بيع خلالها أكثر من 75 مليون نسخة من ألبوماته في مختلف أنحاء العالم، تبعته الفنانة هير HER ومغني الراب لوداكريس، وانضمت إليه المغنية أليشا كيز لوقت قصير على خشبة المسرح لأداء أغنية مشتركة. ويأمل آشر في إنعاش مسيرته بألبوم جديد بعنوان «كامينغ هوم» صدر الجمعة، وجولة حفلات تبدأ في أغسطس.
وكان بين الحضور مغني الراب جاي زي ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس والنجمتان بيونسيه وتايلور سويفت.
فقد وصلت سويفت إلى الملعب مباشرة من طوكيو حيث قدمت حفلتها في اليوم السابق، وجلست الفنانة الحائزة 14 جائزة «غرامي» في مقصورة الشرف لدعم خطيبها ترافيس كيلسي، لاعب فريق كانساس سيتي تشيفس الذي كان يواجه سان فرانسيسكو فورتي ناينرز. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام ترقبا لظهور ملكة البوب التي بقيت متكتمة لكنها لم تتمكن من الإفلات من عدسات المصورين.
كذلك خطفت بيونسيه بعض الأضواء من آشر، إذ نشرت عبر حسابها على «إنستغرام» بالتزامن مع عرض ما بين الشوطين فيلما قصيرا يعلن عما بدا أنه إعلان عن أغنيات جديدة من المقرر طرحها في 29 مارس.

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