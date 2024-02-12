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الإقامة الزيارات تتطلب صلاحية جواز لا تقل عن 6 أشهر والقرابة معتمدة من 3 جهات

2/12/2024 3:05:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله قنيص
اضطرت إدارة شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست على اثر تقديم وافدين أوراقا غير مكتملة، إلى إعداد بروشور صدرت من خلاله الأوراق المطلوبة لإتمام سمات الزيارة العائلية.

وبحسب المنشور فإن الموافقة على الزيارات تتطلب طلبا موقعا من الكفيل ورقم هاتفه والتعهد الموقع من الكفيل وتذكرة سفر صادرة عن الخطوط الجوية الكويتية أو طيران الجزيرة وصورة جواز الشخص القادم شرط أن تكون صلاحية الجواز اكثر من 6 أشهر، وصورة البطاقة المدنية للكفيل والتأكد من العنوان، وإذن العمل للكفيل «برنت من الكمبيوتر».

ومن بين الشروط المهمة شهادات بصلة القرابة على أن تكون موثقة من السفارة الكويتية في الخارج والخارجية الكويتية والخارجية للبلد القادم منها الزائر.

إلى ذلك، جدد مصدر امني التأكيد على أن استقبال سمات الزيارات بأنواعها مستمر، ولا صحة بأن الوزارة ستغلق سمات الزيارة في غضون شهر أو شهرين.

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