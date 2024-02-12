الإقامة الزيارات تتطلب صلاحية جواز لا تقل عن 6 أشهر والقرابة معتمدة من 3 جهات

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالله قنيص
اضطرت إدارة شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست على اثر تقديم وافدين أوراقا غير مكتملة، إلى إعداد بروشور صدرت من خلاله الأوراق المطلوبة لإتمام سمات الزيارة العائلية.
وبحسب المنشور فإن الموافقة على الزيارات تتطلب طلبا موقعا من الكفيل ورقم هاتفه والتعهد الموقع من الكفيل وتذكرة سفر صادرة عن الخطوط الجوية الكويتية أو طيران الجزيرة وصورة جواز الشخص القادم شرط أن تكون صلاحية الجواز اكثر من 6 أشهر، وصورة البطاقة المدنية للكفيل والتأكد من العنوان، وإذن العمل للكفيل «برنت من الكمبيوتر».
ومن بين الشروط المهمة شهادات بصلة القرابة على أن تكون موثقة من السفارة الكويتية في الخارج والخارجية الكويتية والخارجية للبلد القادم منها الزائر.
إلى ذلك، جدد مصدر امني التأكيد على أن استقبال سمات الزيارات بأنواعها مستمر، ولا صحة بأن الوزارة ستغلق سمات الزيارة في غضون شهر أو شهرين.
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