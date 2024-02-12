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الجابرية الحرة تمديد قريش لليلة إضافية رابعة

2/12/2024 3:05:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
أعلنت شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني عن تمديدها لعرض «قريش» يوما إضافيا ليشمل الفترة من 28 فبراير الجاري حتى 2 مارس المقبل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته تذاكر العروض الثلاثة الأولى خلال الفترة الماضية.
وينتظر الجمهور الفني في الكويت، سهرة موسيقية، تفاعلية، فريدة، اقتبس اسمها من عادة «قريش» التي يتزامن إقامتها قبيل شهر رمضان المبارك، ستحلق بهم في رحلة بصرية إلى أزمنة من الماضي الفني الرمضاني الكويتي والعربي، حيث الأعمال الرمضانية الخالدة في الذاكرة.
وقالت المنتج الإبداعي في شركة «الجابرية الحرة»، مريم الخترش: فريق العمل ارتأى تمديد فترة العرض يوما إضافيا، وذلك بعد ما تلمسه من تفاعل كبير من قبل الجمهور لحضور هذا العرض الفني، واشتياقهم لمشاهدة عروض فنية تأخذهم إلى أجواء رمضان وتبعث فيهم شعور الحنين إلى الماضي، مضيفة: سعداء بهذا الإقبال اللافت ونود أن نقدم للجمهور تجربة عرض فريدة تلامس مشاعرهم.
من جانبه، قال مخرج العمل، فهد الرحماني: توقعنا هذا الإقبال لكن الجمهور غمرنا بحماسته واستقباله للفكرة، مبينا أن «قريش» يمثل عملا استعراضيا متنوعا، سيحوي الكثير من عناصر الإبهار الملائمة لجميع الأعمار، لافتا إلى أن العمل سيقدم أفكارا جديدة سيشاهدها الجمهور لأول مرة في عالم الفن وبحلة جديدة.
وتابع الرحماني: عشق الماضي عند الكويتيين ليس فقط في الحنين له، بل إن أكثر ما يميز مجتمعنا باختلاف وتنوع أطيافه، هو اشتراكهم في ذات الذكريات الثقافية والرياضية والفنية والعادات والسلوكيات، وهو ما يجعلهم أكثر تفاعلا مع العرض لأنهم عاشوها وتفاعلوا معها قلبا وقالبا، مستطردا: نريد أن نقدم للجمهور صورة ابداعية جديدة لهذا الماضي والحاضر الجميل الذي نعيشه في الكويت، بما في ذلك أيضا من نجوم وأسماء رفعت اسم البلاد وشكلت صورة الكويت اليوم، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الجمهور متحمس لعرض يمزج بين العنصر «النوستاليجي» وجوهر شهر رمضان المبارك وطقوسه.
ولفت الرحماني إلى أن فريق العمل حرص على منح المزيد من العناية والاهتمام فيما يتعلق بترتيب الكثير من التفاصيل الدقيقة التي تشمل الديكور والإضاءة والفيديو وغيرها من المؤثرات البصرية، والتي ستمنح العرض لمسة ابداعية ستفاجئ الجمهور، مضيفا: سيكون الجمهور على موعد مع عرض استثنائي سيبقى راسخا في ذاكرتهم.
وتعمل شركة «الجابرية الحرة» - التي تأسست في عام 2018- مع المبدعين الشباب والموهوبين لإنتاج أعمال فنية متجددة ومبتكرة تخاطب من خلالها الأجيال الشابة بهدف إحداث نقلة نوعية بالقطاع الترفيهي في الكويت والمنطقة، من خلال عدد من الأعمال الفنية الناجحة، ويعتبر العمل الفني المرتقب «قريش» هو الأول خلال هذا العام الذي تطرحه الشركة، وذلك بعد مسيرة حافلة من الأعمال الابداعية المبتكرة التي قدمتها خلال السنوات الماضية، كان أبرزها «فيكم طرب: ليلة مع ميامي»، و«رحبانيات مع عمر الرحباني» وكورال «روح الشرق»، بالإضافة إلى إخراج عرض «أين تذهب هذا المساء: الثمانينات».

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