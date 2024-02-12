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راجعين مع الفنانة ناي البرغوثي

2/12/2024 3:05:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقيم الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي حفلا موسيقيا وغنائيا بعنوان «راجعين» بمضامينها العديدة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مساء غد الأربعاء 14 فبراير في تمام الثامنة مساء بصحبة فرقة موسيقية يقودها المايسترو د.خالد نوري، في أمسية ستشهد التعريف بالهوية والثقافة الفلسطينية التراثية والحديثة من زوايا وطنية وإنسانية وجمالية، تقدم من خلالها المطربة والعازفة والملحنة ناي برنامجا يستند الى الحكايا الفلسطينية بشجنها وألمها وأملها، مع تقديم بعض الأغنيات الطربية من أقطار عربية عدة بأساليب فنية منها الكلاسيكي والمعاصر.
بهذا الشأن، عبر فيصل خاجة مدير عام شركة سين المنظمة للأمسية عن ترحيبه بالفنانة المتميزة ناي التي سطع نجمها غناء وعزفا وتلحينا منذ ظهورها الأول عام 2011 بمسيرة فنية جمعت بين الموهبة والعلم أهلتها لتقديم عروضها في أهم المسارح العربية والعالمية، مع نيلها درجة الماجستير في الموسيقى مع مرتبة الشرف من معهد أمستردام للموسيقى بهولندا، مشيرا إلى تميز شخصيتها الفنية التي تناغم بين الطرب العربي والموسيقى العربية والغربية والجاز، كما رحب بالضيوف والعازفين المصاحبين لها لوصولهم الى أرض الكويت، وهي الفرقة التي ستشترك فنيا مع عازفين ومؤديين من الكويت بقيادة المايسترو الكويتي د.خالد نوري في الأمسية المرتقبة يوم الأربعاء والتي ستشهد تقديم 16 قطعة غنائية وموسيقية منها: نشيد الأرض، أحن إلى خبز أمي، قصة عن القدس، أهو ده اللي صار، بالإضافة إلى بعض الأغنيات الطربية العربية لتختتم الأمسية بأغنية «راجعين» المفعمة بالأمل والدعوة للعمل.
وأكد فيصل أهمية هذا الحدث وغيره من الأنشطة المماثلة والتي تهدف الى تقديم القضية الفلسطينية من منظور ثقافي وفني مهم، مستذكرا بهذا الصدد وبالتزامن مع شهر فبراير التجربة الكويتية المريرة مع الاحتلال 1990-1991 مع استحضار المقاومة الكويتية التي اتخذت أشكالا عدة كان الفن أحد أسلحتها عبر الفنون الأدائية التي تم تقديمها للشعوب العربية في ذروة المعاناة مثل مسرحية أزمة وتعدي والليلة المحمدية الخالدة التي أبدع من خلالها عبدالله الرويشد وسعاد عبدالله في ترجمة مشاعر الصامدين والتعريف بالقضية الكويتية العادلة خارج الكويت، مع الاستحضار وبفخر سيرة شهدائنا الأبرار، ومنهم الشاعر فائق عبدالجليل والملحن عبدالله الراشد اللذان قاوما الاحتلال بأغنية «ملحمة هتاف الصامدين» والتي تسببت بإعدامهما، رحمهما الله، مشيرا إلى تخصيص جزء من ريع الأمسية لدعم مشاريع الإغاثة الإنسانية في غزة.

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