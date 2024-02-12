الطوفان تفتتح القرين الثقافي 29

تكريم المؤسسين للمجلس الوطني والفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2023



مفرح الشمري

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والذي ناب عنه بالحضور وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، انطلقت امس الاول النسخة 29 من مهرجان القرين الثقافي في مسرح الدراما بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والتي اطلق عليها دورة الشاعر والأديب الراحل عبدالعزيز سعود البابطين، رحمه الله.

النسخة الجديدة من المهرجان تزامنت مع احتفال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمرور 50 عاما على تأسيسه، وتصدت لتقديم فقراتها الإعلامية ايمان النجم التي رحبت بالحضور مؤكدة على التقدم والازدهار التي تتمتع بها الكويت في جميع المجالات، في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.

وبعد ذلك، ألقى وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عبدالرحمن المطيري اكد فيها أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعمل على ترجمة توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، ما يؤكد دعم القيادة السياسية للثقافة والفنون والآداب في البلاد، وذلك من خلال إستراتيجية المجلس الوطني التي تحرص على تنمية الإنتاج الفكري وتطويره وإثرائه ونشر المعرفة الثرية، وتوفير المناخ المناسب للإبداع الفني والأدبي، واختيار وسائل نشر الثقافة والفنون الجميلة، وتوثيق الروابط مع الهيئات والمنظمات الثقافية العربية والأجنبية.

وفي نهاية كلمته، هنأ الوزير المطيري الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2023، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية.

ومن ثم انطلقت مراسم التكريم، حيث كرم الوزير عبدالرحمن المطيري والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار عددا من الرواد المؤسسين للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، وهم الشاعر الراحل د.أحمد العدواني وتسلم تكريمه نجله معن، ود.سليمان العسكري صاحب فكرة مهرجان القرين الثقافي، ود.سليمان الشطي، والكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع وتسلم تكريمه نجله المخرج منقذ السريع، كما تم تسليم درع تذكارية لأسرة الأديب الراحل عبدالعزيز البابطين لتسمية هذه النسخة من المهرجان باسمه، وبعدها تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن شخصية المهرجان الشاعر القدير د.خليفة الوقيان الذي سلمه الوزير المطيري درعا تذكارية وشهادة تقدير لعطاءاته الكبيرة في الحركة الثقافية الكويتية والخليجية والعربية.

وبعدها، تم تكريم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، وهم الشاعر عبدالرحمن النجار في مجال الشعر، د.نورية الرومي في مجال الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية، الفنان القدير محمد جابر العيدروسي في مجال الفنون المسرحية، كما تم تكريم الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وهم الفنان التشكيلي بدر منصور المنصور، والمخرج محمد سامي العنزي في مجال الإخراج التلفزيوني، والمخرجة غادة أحمد السني في مجال الإخراج الإذاعي، ود.حامد علي الكوت في مجال التأليف الموسيقي، والكاتب عبدالهادي محمد العجمي عن فئة القصة القصيرة، ود.عبدالمحسن عايض القحطاني عن فئة الترجمة إلى العربية.

وبعد الانتهاء من مراسم التكريم، انطلق الحفل الموسيقي المسرحي الذي حمل عنوان «صدى الشعراء» الذي اشرف عليه الموسيقار د.عامر جعفر، بمشاركة فرقة «الأوركسترا الوطنية الأوزبكستانية» إلى جانب عازفي الإيقاع الكويتي والكورال، حيث قاد الفرقة المايسترو د.كمال الدين أورنبايف، بمشاركة الفنان القدير جاسم النبهان الذي قدم للحضور مجموعة من القصائد الشعرية الشعبية كتبها عدد من شعراء الكويت مثل بن لعبون وفهد العسكر وزيد الحرب، تبين اهتمام الكويت من القدم بالثقافة والفنون وصاغ هذه اللوحة الشعرية بأسلوب جميل ومترابط الشاعر د.خلف الخالدي.

وبتوزيع جديد من الموسيقار د.عامر جعفر، قدمت الفرقة مقطوعة «طلع البدر»، إلى جانب «صناع المستقبل» للشاعر يعقوب السبيعي والتأليف الموسيقي د.عامر جعفر الذي ألف كذلك موسيقى «طريق الحرير» التي نالت على استحسان الحضور.

ولأن الفرقة محترفة لأبعد الحدود، نجحت في تقديم الفن البحري بشكل جميل وزاده جمالا مشاركة النهام القطري منصور المهندي، الذي قدم وصلة ألفها موسيقياً د.عامر جعفر وأدخل عليها الايقاع الحركي الملحن القطري ناصر سهيم، وتضامنا مع غزة، قدمت الفرقة مقطوعة بعنوان «الطوفان» بتوزيع أوركسترالي تصدى له د.عامر جعفر.